«Let's Dance»-Traumpaar Luca und Christina Hänni erwartet ein Baby

Die beiden lernten sich in der 13. Staffel der RTL–Tanzshow «Let's Dance» kennen und lieben. Jetzt werden Luca (29) und Christina Hänni (33) zum ersten Mal gemeinsame Eltern. Das gaben sowohl der Sänger als auch die Profitänzerin mit einem gemeinsamen Post auf Instagram bekannt. «Wir haben euch da mal was zu erzählen», schrieb Christina zusätzlich in einer ihrer Storys samt Nuckelflasche und verlinkte den entsprechenden Eintrag der beiden.