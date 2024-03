«Let's Dance»: Valentin Lusin fällt für Show vier aus

Am morgigen Freitag (22. März) ist es wieder soweit: Die vierte Ausgabe der beliebten Tanzshow «Let's Dance» wird ab 20:15 Uhr live in RTL ausgestrahlt. Diese wird jedoch ohne Vorjahressieger Valentin Lusin (37) stattfinden, wie der Sender mehr oder weniger überraschend am Donnerstagmittag mitteilte.