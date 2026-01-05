«Let's Dance»: Vanessa Borck ist erste Kandidatin für neue Staffel

Auch in diesem Jahr ist es bald wieder so weit: «Let's Dance» geht bei RTL und RTL+ in eine neue Staffel. 14 Kandidatinnen und Kandidaten sollen dann wieder antreten und um den Titel «Dancing Star» tanzen. Die erste Teilnehmerin wurde jetzt offiziell verkündet.
Die Influencerin und ehemalige «Princess Charming» Vanessa Borck (29), alias «nessiontour», wird ihre Künste zeigen. Das haben sie und der Sender am 5. Januar unter anderem auf Instagram mitgeteilt. «Als ‹Princess Charming› hat sie Herzen berührt und jetzt versucht sie die Tanzfläche zu erobern. Herzlich willkommen in der ‹Let›s Dance'–Familie, liebe Nessi», heisst es in dem Beitrag auf dem offiziellen Account der Show.
«Hey, ich bin Nessi und ich mache einfach bei ‹Let›s Dance» mit und ich bin so aufgeregt und noch voll nervös", erzählt Borck in einem auf der RTL–Homepage veröffentlichten Video. Sie besitzt demnach keine Tanzerfahrung, «also ausser im Club, wenn ich versucht habe zu Twerken oder so. Sah nicht so gut aus», scherzt sie. Die 29–Jährige würde das Tanzen «super gerne lernen, weil ich glaube auch, dass Tanzen super viel mit Gefühl und Emotionen zu tun hat [...]». Voraussichtlich könne sie so «mega viel verarbeiten». Sie habe aber Respekt vor den Choreografien und dem damit einhergehenden Druck.
Wann die neue Staffel startet, hat RTL bislang noch nicht offiziell mitgeteilt. Vermutlich dürften die neuen Folgen aber bereits in einigen Wochen, ab Ende Februar, zu sehen sein. Wer sich Borck anschliesst, wird der Sender ausserdem wohl im Vorfeld der Show verraten.