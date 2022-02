«Let's Dance»: Wann fällt Entscheidung über Joachim Llambis Rückkehr?

In der vergangenen Woche überraschte RTL mit der Nachricht, dass Juror Joachim Llambi (57) bei der «Let's Dance»-Kennenlernshow (auch bei RTL+) nicht dabei sein kann. Der Grund: Der 57-Jährige wurde positiv auf das Coronavirus getestet. Im «Punkt 12»-Interview zeigte er sich am Mittwoch (23. Februar) optimistisch: So wie es ihm gehe, müsse es mit dem Comeback in der Show am Freitag klappen. «Ich muss mich dann noch morgen [Donnerstag] freitesten und dann ist alles gut», erklärte Llambi.