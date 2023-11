«Let's Dance»-Weihnachtsshow: Diese Stars sind dabei

Diese Stars haben zwei «Let's Dance»–Titel

Vergangenes Jahr siegte der «Let‹s Dance»–Sieger von 2021, Rúrik Gíslason (35), mit Malika Dzumaev (32) in der Weihnachtsshow. Der ehemalige Fussballer wurde so zum zweiten Promi mit zwei «Let›s Dance»–Titeln. Magdalena Brzeska (45), die in der fünften Staffel siegte, hatte zuvor eine Weihnachtsshow gewonnen. Am 22. Dezember haben Ingolf Lück und Anna Ermakova nun die Chance, ihren zweiten Sieg in der Tanzshow zu holen.