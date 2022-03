«Let's Dance»: Wieder neuer Tanzpartner für Lilly zu Sayn-Wittgenstein

Für Lilly zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg (49) geht die turbulente Zeit bei «Let‹s Dance» weiter. Für die kommende Show wird sie wieder mit einem neuen Tanzpartner über das Parkett fegen. Nach Andrzej Cibis (34) und Jimmie Surles (44) tanzt sie nun mit einem Profi, der «Let›s Dance»-Fans sehr bekannt ist: Robert Beitsch (30) kehrt in die Tanzshow zurück. «Andrzej ist ja nach wie vor krank, deswegen ist mir jetzt eine Legende geschickt worden», erklärt Lilly zu Sayn-Wittengenstein-Berleburg in einem Instagram-Video. Überraschend taucht an ihrer Seite Robert Beitsch auf. «Das Schicksal hat uns zusammengeführt. Ich darf diese Woche mit Lilly trainieren», sagt er. Die beiden versprechen, dass sie «Gas geben» und «richtig dolle trainieren» werden.