«Let's Dance»: Zwillinge von Alexandru und Patricija Ionel sind da

«Wir könnten nicht glücklicher sein», heisst es in dem Beitrag weiter. «Jetzt beginnt eine neue Reise für uns als Familie, und wir freuen uns riesig, euch daran teilhaben zu lassen.» Zudem erklärt das Paar zu den Schnappschüssen: «Ihr seht direkte Bilder aus dem Kreisssaal – der glückliche und total kaputte Papa mit unserem Jungen, und ich, super erschöpft, aber überglücklich mit unserer Tochter. Dieser Moment bedeutet uns so viel und das heisst schon nicht mehr ‹Wir sind bald zu fünft›, sondern ‹Wir sind zu fünft›.» In den folgenden Instagram–Beiträgen wolle das Paar dann mehr «über die Namen unserer Twins erzählen».