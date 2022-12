Letzte «DSDS»-Staffel startet am 14. Januar 2023

Eine tiefe Freundschaft, der Spass an ihrer Musik und nun auch ihre gemeinsame Arbeit als Juroren bei «DSDS» hätten es naheliegend gemacht, «dass ich Pietro gefragt habe, ob er als Special Guest bei meiner letzten Tour dabei sein wird», so Bohlen. Die Zusage von Pietro Lombardi liess nicht lange auf sich warten. Mit ihm ist Bohlen seit dessen «DSDS»-Gewinn 2011 eng befreundet. «Uns verbindet sehr viel, wir sind immer füreinander da, egal in welcher Phase im Leben, das macht wahre Freundschaft aus», schwärmte Lombardi etwa einst über seine Freundschaft zu Bohlen in einem Instagram-Post. Bohlens Abschiedstour startet am 16. April 2023 in Berlin.