Letzte Folgen von «Stranger Things»: Die epischsten Serienmomente

Nicht nur wird hier die faszinierende Logik und Metaphysik der anderen Welt – der düsteren Paralleldimension des Upside Down – eingeführt. Die so willensstarke und leidenschaftliche trauernde Mutter Joyce zeigt auch, dass sie sich über alle Logik und Wahrscheinlichkeit hinwegsetzt, um zu ihrem verlorenen Sohn durchzudringen – obwohl sie viele zu diesem Zeitpunkt schon für verrückt hielten. Ein legendärer Moment, fulminant gespielt von der unvergleichlichen Winona Ryder.