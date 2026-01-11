Letzte «Gala»-TV-Ausgabe: Emotionale Worte von Moderatorin Annika Lau

Mit emotionalen Worten hat sich Annika Lau (46) am Samstagabend von ihrem RTL–Format «Gala» verabschiedet. Die Boulevard–Sendung wurde im Zuge der umfangreichen Umstrukturierungsmassnahmen des Privatsenders eingestellt.
Annika Lau dankt ganzem Team für die wöchentliche «Wohlfühlstunde»
«Ach Ihr Lieben, dreieinhalb Jahre ‹Gala› gehen jetzt zuende», meldete sich die Moderation direkt nach Drehschluss in ihrer Instagram–Story aus dem Studio. «Was für eine tolle Spielwiese das war für uns, was für eine schöne Form der Geschichtenerzählung, was für ein wunderschönes Stück Geschichte wir im Fernsehen geschrieben haben.» Sie habe jede einzelne Stunde gemeinsam mit dem «Gala»–Team genossen.
Zuvor hatte die 46–Jährige ein letztes Mal durch die Sendung geführt. Dort bekam sie von ihrem Team zum Abschluss einen Blumenstrauss überreicht. Annika Lau bedankte sich bei ihren Kolleginnen und Kollegen – einer «ganz ganz besonderen Redaktion, die wertschätzend ist und den Mut nie verloren hat». Alle hätten jede Woche zu einer «Wohlfühlstunde» beigetragen. Sie wünsche allen, dass sie «genau diese Richtung weitergehen».
Janin Ullmann postet: «Das tut weh heute»
Auch Moderatorin Janin Ullmann (44) meldete sich via Instagram zu Wort. Sie schrieb zu einem Screenshot der Abschiedssendung: «Danke an alle Kolleginnen und Kollegen für die schönste Zeit. Das tut weh heute.» Für sie sei es eine «sehr besondere Zeit» gewesen, die sie niemals vergessen werde. Dazu hätten die Geschichten, «die wir für euch erzählen durften», aber vor allem das «unglaublich liebevolle Team» beigetragen.
Weitere Sendungen betroffen
Das Magazin «Gala» startete 2022 bei RTL. Zunächst moderierte Annika Lau allein, ab Juli 2025 unterstützte sie Janin Ullmann. Auch weitere Sendungen sind von den Veränderungen betroffen. Nach rund 20 Jahren fällt «Prominent» weg, die letzte Ausgabe wird am Sonntagabend ausgestrahlt. Auch das Kurzformat #VOXStimme muss weichen. Dafür soll «Exclusiv» mehr Raum bekommen. Ab dem 17. Januar soll die Sendung mit Frauke Ludowig (62) und Rebecca Mir (34) jeden Tag ausgestrahlt werden.
Zudem ändert sich das Morgenprogramm. Ab Frühjahr 2026 starten RTL und ntv montags bis freitags zwischen 6 und 9 Uhr ein gemeinsames Format. In diesem Zuge entfallen die bisherigen Sendungen «Punkt 6», «Punkt 7» und «Punkt 8». In der Primetime setzt RTL zukünftig verstärkt auf investigative Formate wie «Team Wallraff» und «stern investigativ» sowie das Magazin «Extra».