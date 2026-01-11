Letzte «Gala»-TV-Ausgabe: Emotionale Worte von Moderatorin Annika Lau

Zuvor hatte die 46–Jährige ein letztes Mal durch die Sendung geführt. Dort bekam sie von ihrem Team zum Abschluss einen Blumenstrauss überreicht. Annika Lau bedankte sich bei ihren Kolleginnen und Kollegen – einer «ganz ganz besonderen Redaktion, die wertschätzend ist und den Mut nie verloren hat». Alle hätten jede Woche zu einer «Wohlfühlstunde» beigetragen. Sie wünsche allen, dass sie «genau diese Richtung weitergehen».