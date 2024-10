Letzte Lebenszeichen: Liam Payne schwärmte von Freundin und Sohn

Die Nachricht, dass Liam Payne (1993–2024) am vergangenen Mittwoch (16. Oktober) mit nur 31 Jahren gestorben ist, können seine Fans weltweit kaum fassen. Wie es zu dem Unglück in Argentinien kommen konnte, bei dem Payne laut übereinstimmenden Medienberichten von einem Balkon aus dem dritten Stock eines Hotels in den Tod stürzte, wird derzeit von den zuständigen Behörden ermittelt. Viele Anhänger des One–Direction–Stars suchen in seinen letzten Postings in den sozialen Netzwerken nach Antworten. Was sie dort finden, sind vor allem Liebesbekundungen des Verstorbenen.