Letzte Show am Samstag: So geht es für Stefan Raab 2025 weiter

«Du gewinnst hier nicht die Million bei Stefan Raab»

Ab Februar geht es dann mit Stefan Raabs Show «Du gewinnst hier nicht die Million bei Stefan Raab» (immer mittwochs um 20:10 auf RTL+) weiter. «Wir sehen uns am 12. Februar wieder», kündigte er in seiner letzten Sendung vom 18. Dezember an. Im Ticket–Bereich für die Raab–Entertainment–Shows sind bisher sechs Aufzeichnungstermine in den EMG Studios in Hürth aufgeführt (11., 18. und 25. Februar 2025 sowie 4., 11. und 18. März 2025).