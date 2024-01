Letzte Staffel der «Rentnercops»: ARD beendet TV-Serie

Das war es mit den «Rentnercops». Am 27. März erscheint die finale Staffel der TV–Serie. Nach über zehn Jahren beendet die ARD den Comedy–Krimi mit Bill Mockridge (76) und Hartmut Volle (70) ab, wie der Sender mitteilte. In sechs Folgen schlüpfen die beiden Schauspieler zum letzten Mal in die Rollen der alten Kriminalkommissare. Die finale Staffel läuft mittwochs um 18:50 Uhr im Ersten oder in der ARD Mediathek.