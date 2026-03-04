Letzte Szenen im TV zu sehen: RTL erinnert an Wanda Perdelwitz

Am 10. März strahlt RTL mit «Rivus» den letzten Teil der Reihe aus, in dem Wanda Perdelwitz mitwirkte. Sie starb während der Dreharbeiten. Im Gespräch mit «Punkt 12» erinnerte sich Antoine Monot: «Wir waren damals mitten am Drehen.» Die Showrunnerin habe das Team informiert, dass Wanda in einen Unfall verwickelt gewesen sei. «Dann habe ich ihr noch eine Nachricht geschrieben und gute Besserung gewünscht», so der Schauspieler. Die Nachricht vom Tod seiner Kollegin habe ihn am nächsten Tag wie ein Schlag getroffen.