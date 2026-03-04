Letzte Szenen im TV zu sehen: RTL erinnert an Wanda Perdelwitz

RTL hat am Dienstagabend mit einer neuen Folge der Krimireihe «Behringer und die Toten» an die verstorbene Schauspielerin Wanda Perdelwitz (1984–2025) erinnert. Seit 2024 verkörperte sie die ehemalige Kommissarin Charly Behlke an der Seite von Antoine Monot (50) und Cosima Henman (29) in der Produktion.
Nach Ausstrahlung des neuen Falls, der zum Zeitpunkt von Wanda Perdelwitz' Tod bereits gedreht war, wurde ein Schwarz–Weiss–Foto der Schauspielerin eingeblendet. Dazu war zu lesen: «In Erinnerung an Wanda Perdelwitz. Du fehlst! Deine Behringer–Family.»
Wanda Perdelwitz starb bei einem Fahrradunfall
Wanda Perdelwitz war im Oktober 2025 im Alter von 41 Jahren an Verletzungen verstorben, die sie sich bei einem Fahrradunfall zugezogen hatte. Die Schauspielerin zählte zu den bekanntesten Gesichtern im deutschen TV.
Perdelwitz, die 1984 als Tochter des Schauspielerpaars Heidrun Perdelwitz (1956–2020) und Reinhard Hellmann (81) in Ost–Berlin geboren wurde, war einem breiten Publikum vor allem durch ihre Rolle als Polizistin Nina Sieveking in der ARD–Kultserie «Grossstadtrevier» bekannt, in der sie von 2012 bis 2022 zum festen Ensemble gehörte. Auch in anderen Fernsehproduktionen, etwa «SOKO Köln» oder «Das Traumschiff», war Perdelwitz zu sehen, bevor sie zum Cast von «Behringer und die Toten – Ein Bamberg–Krimi» stiess.
Am 10. März strahlt RTL mit «Rivus» den letzten Teil der Reihe aus, in dem Wanda Perdelwitz mitwirkte. Sie starb während der Dreharbeiten. Im Gespräch mit «Punkt 12» erinnerte sich Antoine Monot: «Wir waren damals mitten am Drehen.» Die Showrunnerin habe das Team informiert, dass Wanda in einen Unfall verwickelt gewesen sei. «Dann habe ich ihr noch eine Nachricht geschrieben und gute Besserung gewünscht», so der Schauspieler. Die Nachricht vom Tod seiner Kollegin habe ihn am nächsten Tag wie ein Schlag getroffen.