Letzte «Wetten, dass..?»-Show mit Gottschalk: Diese Stars sind dabei

Von Take That bis Bastian Schweinsteiger (39): Wenn Thomas Gottschalk (73) am 25. November (20:15 Uhr, live im ZDF) seine letzte «Wetten, dass..?»–Ausgabe präsentiert, sind wieder prominente Gäste dabei. Als Wettpaten und –patinnen sollen einer ZDF–Mitteilung zufolge die Schauspieler Matthias Schweighöfer (42), Stefanie Stappenbeck (49) und Jan Josef Liefers (59) mitwirken. Ebenfalls angekündigt werden darin die Sportstars Bastian Schweinsteiger und seine Frau Ana Ivanović (36).