Letzter Auftritt: Eric Dane drehte noch für nächste «Euphoria»-Staffel

Neben «Euphoria» trat Dane nach seiner Diagnose auch in einer Episode der Serie «Brilliant Minds» auf, in der er einen Feuerwehrmann und 9/11–Helden spielte, der seiner Frau von seiner ALS–Diagnose erzählen muss. Bei einem virtuellen Panel im Dezember 2025 sprach Dane offen darüber, wie nah ihm diese Rolle ging – und zugleich wie befreiend sie für ihn war. «Ich habe keinen Grund, guter Dinge zu sein, an irgendeinem Tag», sagte er. «Niemand würde es mir übelnehmen, wenn ich mich ins Bett verkriechen und zwei Wochen lang weinen würde. Und ich war ein bisschen angenehm überrascht, als ich merkte, dass ich nicht so gebaut bin.»