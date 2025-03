Letzter Borowski-«Tatort» erhält «FernsehKrimi-Preis»

Darum geht es im «Tatort: Borowski und das Haupt der Medusa»

Kommissar Borowski steht kurz vor seinem Ruhestand. Bei einem Besuch im Bürgeramt für seinen neuen Reisepass entdeckt er am Schreibtisch des abwesenden Sachbearbeiters Frost das Bild eines finsteren Hauses. Eine beunruhigende Erinnerung steigt in ihm auf: Als Kind ist er auf seinem Schulweg stets an diesem Haus vorbeigegangen und hat sich dabei gefürchtet. Er erfährt, dass sich im Bürgeramt zuletzt merkwürdige Todesfälle häuften. Borowski entscheidet sich, dem unheimlichen Gebäude einen Besuch abzustatten.