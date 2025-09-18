Letzter «Downton Abbey»-Film: «Grossartiger Abschluss für die 15 Jahre»

Erinnerungsstücke vom Set

Die Ausstattung der Serie und der Filme, die am Anfang des 20. Jahrhunderts spielen, spielte eine grosse Rolle für den Erfolg. «Ich habe es immer geliebt, diese Kostüme anzuziehen – allein schon, wie man sich dann hält, wie man steht, das verändert alles», sagt Leech. «Ich habe von Chauffeuruniform bis White Tie und Frack alles getragen. Am Ende wird alles lockerer, entspannter – genau wie die Gesellschaft damals. Ich liebe es, wie Mode widerspiegelt, was in der Gesellschaft passiert.» Nicht jedoch Kleidung, sondern ein anderes Souvenir hat sich der Schauspieler vom Set mitgenommen. «Das Einzige, was ich habe, ist ein Namensschild vom Ascot–Dreh. Meine Frau hat etwas Wunderschönes gemacht: Sie hat als Erinnerung an Downton ein Foto von mir damit organisiert und es eingerahmt – mit dem Namensschild darunter.»