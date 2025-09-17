Letzter «Downton Abbey»-Film: So war der Dreh ohne Maggie Smith

Maggie Smith (1934–2024) spielte Violet Crawley, Dowager Countess of Grantham und das Oberhaupt der Familie Crawley. Sie war in der Serie und in den Vorgängerfilmen zu sehen. Am Ende von Teil zwei musste sich Familie Crawley von ihr verabschieden. Schauspielerin Maggie Smith «starb ein paar Monate nach Abschluss der Hauptdreharbeiten», erinnert sich Leech an den Dreh von Teil drei zurück. «Aber sie war trotzdem sehr präsent. Ich habe während des Drehs mit ihr gesprochen – sie hat sich bei uns allen gemeldet. Und ihre Darstellung in der Serie war so ikonisch, dass man sagen kann: Selbst wenn wir ohne sie drehten, drehten wir trotzdem irgendwie mit ihr. Sie war eine absolute Grösse in Downton Abbey.» Am Ende sei der dritte Film «zu einer wunderschönen Hommage geworden – sowohl an ihre Rolle in der Serie als auch an ihr Erbe als Schauspielerin».