Letzter «Tatort»: Warum verlässt Franziska Weisz die Krimi-Reihe?

Der Bundespolizist Thorsten Falke (Wotan Wilke Möhring, 56) wird in Zukunft alleine auf Verbrecherjagd gehen. Der Neujahrs–«Tatort: Was bleibt» war der letzte Auftritt von Ermittlerin Julia Grosz alias Schauspielerin Franziska Weisz (43). Am Ende ihres 13. Einsatzes stirbt sie den tragischen Filmtod und hinterlässt somit eine Lücke, die laut zuständigem NDR auch vorerst nicht gefüllt werden wird.