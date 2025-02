Letzter Wunsch des Stars: Tony Marshalls Sohn wird angefeindet

Tony Marshall war einer der bekanntesten Schlagerstars Deutschlands

Tony Marshall ist am 16. Februar 2023 verstorben, kurz nach seinem 85. Geburtstag. Er gehörte zu den bekanntesten Schlagersängern Deutschlands. Marshall wurde 1938 in Baden–Baden als Herbert Anton Bloeth geboren. Seinen grossen Durchbruch feierte der ausgebildete Opernsänger im Jahr 1971 mit dem Titel «Schöne Maid». Weitere Hits wie «Komm gib mir deine Hand», «Auf der Strasse nach Süden» und «Bora Bora» folgten. Im Laufe seiner Karriere verkaufte er rund 20 Millionen Tonträger und galt als «Stimmungsmacher der Nation». Auch in Theaterproduktionen wie «Die Zauberflöte» brillierte der Sänger.