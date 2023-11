Letztes Album: Moses Pelham nimmt Abschied von der Bühne

Rap–Legende Moses Pelham (52) hat seinen Abschied von der Bühne angekündigt. Der Künstler arbeite gerade an seinem letzten Studioalbum, welches im Herbst des kommenden Jahres erscheinen werde, heisst es in einer Mitteilung dazu. Das Album werde den Titel «Letzte Worte» tragen. Weiter wurde mitgeteilt, Moses Pelham werde mit seiner Band unter dem Titel «Letzte Worte live in Frankfurt» am Samstag, den 21. Dezember 2024 in der Frankfurter Batschkapp sein finales Konzert geben. Am Abend davor spielt er dort ebenfalls.