Letztes Album: Wie geht es für Enrique Iglesias weiter?

2002 folgte das nächste spanischsprachige Album «Quizas», 2003 wieder mit «7» ein weiteres englischsprachiges. Eine vierjährige Musikpause tat im Anschluss Iglesias‹ Erfolg keinen Abbruch. Das englische Album «Insomniac» (2007) hielt den Hit «Do You Know? (The Ping Pong Song)» bereit, der Song «Can You Hear Me» wurde 2008 zum offiziellen Song der Fussball–EM in Österreich. Ab 2010 wollte sich Iglesias offenbar dann nicht mehr entscheiden und brachte mit «Euphoria» und «Sex and Love» zwei zweisprachige Alben auf den Markt. Für beide Platten stellte er sich weitere Topstars der Musikwelt an die Seite, unter anderem Ludacris (46) für «Tonight (I›m Fuckin‹ You / I›m Lovin' You)» oder Sean Paul (51) für «Bailando». Letzterer Track gilt als seine bisher erfolgreichste Veröffentlichung.