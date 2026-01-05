Leuchtende Trendfarbe: Cerulean setzt 2026 frische Akzente

Frisch, klar, optimistisch

Wer «Der Teufel trägt Prada» gesehen hat, hat die Farbe noch genau vor Augen – dank der ikonischen Szene, in der Miranda Priestly (Meryl Streep, 76) ihre Assistentin Andy (Anne Hathaway, 43) über die Farbe ihres Pullovers aufklärt. «Was du aber nicht weisst, ist, dass dieser Pullover nicht einfach nur blau ist. Er ist nicht türkis. Er ist nicht lapisblau. Er ist eigentlich cerulean», erklärt Priestly.