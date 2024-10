Leverkusen-Star Victor Boniface in schweren Autounfall verwickelt

Der Leverkusener Fussballstar Victor Boniface (23) war am Samstagabend in einen schweren Autounfall verwickelt. Das gab der Nigerianer selbst in seinen Instagram–Storys bekannt. Dort postete er mehrere Bilder vom Unfallort, wo man ein zerstörtes Fahrzeug und einen Krankenwagen sieht. Laut «Bild»–Informationen soll Boniface jedoch nicht selbst am Steuer gesessen haben. In einem der Bilder hält der Fussballstar seine blutverschmierte Hand in die Kamera.