Lewis Capaldi: «Ich bin zurück, Baby!»

«Glastonbury, es ist so schön, wieder da zu sein. Ich werde heute nicht viel sagen, denn sonst fange ich vielleicht an zu weinen.» Mit diesen Worten betrat Lewis Capaldi am Freitagnachmittag die Pyramid Stage des Glastonbury Festivals – und hielt sein Versprechen nicht. Denn Tränen flossen reichlich, bei ihm und bei seinem Publikum, als der schottische Singer–Songwriter sein emotionales Comeback nach zwei Jahren Auszeit feierte.