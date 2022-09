Lewis Capaldi (25) leidet am Tourette-Syndrom. Das hat der Singer-Songwriter sowohl in einem Interview als auch in einem Instagram-Video öffentlich gemacht. Im Gespräch mit der britischen «Sun» erklärt er: «Bei mir wurde das Tourette-Syndrom diagnostiziert. Ich wollte darüber sprechen, weil ich nicht wollte, dass die Leute denken, ich würde Kokain oder so etwas nehmen.» Das Tourette-Syndrom ist eine Erkrankung des Nervensystems, die Tics hervorruft.