Lewis Hamilton: Der Formel-1-Star geniesst seinen Urlaub in Afrika

Die Formel 1 befindet sich gegenwärtig in der Sommerpause. Erst am 28. August 2022 geht es beim Grossen Preis von Belgien in Spa-Francorchamps weiter. Mercedes-Fahrer Lewis Hamilton (37) nutzt die Lücke im Rennkalender für eine Reise, auf der er nach eigener Aussage «endlich seinen Wurzeln in Afrika nachspüren» möchte. Die erste Station des Trips bildet dabei Namibia - «einer der atemberaubendsten Orte, die ich jemals mit meinen eigenen Augen gesehen habe», wie Hamilton auf Instagram schreibt