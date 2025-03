Leyla Lahouar: Nach dem «Let's Dance»-Training zur Brautkleidanprobe

Begleitet werden ihre Hochzeitsvorbereitungen in der vierteiligen «Bildplus»–Dokusoap «Die Heiters: Jetzt wird geheiratet!». Die Zeremonie wird noch in diesem August an der Amalfi–Küste stattfinden. Doch vorher muss Lahouar bei «Let's Dance» an der Seite von Profitänzer Sergiu Maruster (32) erst noch ihr Können unter Beweis stellen – und kann parallel schon mal für ihren Hochzeitstanz üben.