Liam Gallagher muss vor Gericht wohl Oasis-Tour-Einnahmen offenlegen

Bereits im März 2025 berichtete «The Sun», dass die Mutter von Gemma, die 2013 einer aussereheliche Affäre mit Gallagher hatte, mehr Unterhaltszahlungen forderte, obwohl der Fall bereits 2015 beigelegt wurde. Der Musiker reagierte darauf, indem er sie auf X als «Goldgräberin» bezeichnete. Während Ghorbani behauptete, mehr Geld wegen Gemmas Autismus und ihren besonderen Bedürfnissen zu benötigen, bezeichnete Gallaghers Anwältin dies als Versuch, von der Oasis–Tour zu profitieren.