Liam Gallagher: Oasis-Reunion nur eine «Schachtel Pralinen» entfernt

Wohl selbst der optimistischste Fan glaubt inzwischen nicht mehr allen Ernstes an ein Comeback der britischen Kultband Oasis. Zum einen, weil sich der Streit zwischen den Gallagher–Brüdern Noel (56) und Liam (51) seit gut 15 Jahren hinzieht. Zum anderen, weil schon in der Vergangenheit die mehrfach verkündeten, angeblichen Reunion–Absichten immer wieder im Sand verliefen. Dennoch beteuert Liam Gallagher nun gegenüber «The Times», dass es nur einer winzigen Geste seines grossen Bruders bedarf, und schon würde er sich sagen: «Don't Look Back in Anger».