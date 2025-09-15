Liam Gallagher und David Beckham trauern um Box-Legende Ricky Hatton

Auch aus Deutschland gibt es Trauer–Beiträge. Bayern–Trainer Vincent Kompany (39), der von 2008 bis 2019 für Man–City spielte und das Team jahrelang als Kapitän anführte, schrieb auf X: «Wir werden dich vermissen, Ricky. Unsere Gedanken sind mit der Familie und den Freunden. Ruhe in Frieden, Legende.» Er veröffentlichte dazu ein Bild, das ihn bei einer Feier mit Liam Gallagher von Oasis und dem verstorbenen Ricky Hatton zeigt.