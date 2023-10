Liam Gallagher verspricht Tour zu Oasis-Jubiläum

Los geht es am 1. Juni 2024 in Sheffield. Die Minitour durch Grossbritannien und Irland endet am 27. Juni in Gallaghers Heimatstadt Manchester. Der Vorverkauf beginnt an diesem Freitag, dem 20. Oktober 2023. Bei den 12 Gigs will Liam Gallagher das gesamte Album durchspielen. Auch die B–Seiten sowie andere Songs aus der «Definitely Maybe»–Ära will er auf die Bühne bringen.