Liam Hemsworth hat sich mit Partnerin verlobt

Ihr Privatleben halten die beiden weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus und posten nur selten gemeinsame Fotos in den sozialen Medien. Im Januar machte Brooks für den Geburtstag ihres Partners allerdings eine Ausnahme und teilte mehrere private Aufnahmen, auf denen sie zusammen herumblödeln. «Alles Gute zum Geburtstag an meinen Sonnenschein», gratulierte sie dazu. Im Juli zeigten sie sich zuletzt in London gemeinsam bei der Premiere von «Limitless: Live Better Now», der neuen Serie von Hemsworths Bruder Chris Hemsworth (42).