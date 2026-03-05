Liam Neeson: Sohn Daniel kämpft sich nach schwerer Herz-OP zurück

Ausdrücklich lobt er das ärztliche Team sowie die Pflegenden auf der Intensivstation: «Wirklich einige der grossartigsten Menschen auf diesem Planeten.» Den grössten Dank aber richtet er an seine Verlobte Natalie Ackerman, die er schlicht seinen «Fels» nennt, und an seine Familie, die jeden Tag an seiner Seite war. Die 28–jährige Natalie und Daniel hatten sich im September 2024 nach acht gemeinsamen Jahren verlobt. Die beiden lernten sich als Studenten an der Tulane University in New Orleans kennen und leben heute gemeinsam in New York.