Liam Neesons Sohn Daniel hat sich verlobt

Micheál Richardson (30) und Daniel Neeson stammen aus der Ehe des Hollywoodstars mit der verstorbenen Schauspielerin Natasha Richardson, die bei einem Skiunfall ums Leben kam. In einem bewegenden Post zum Todestag seiner Mutter schrieb Daniel vergangenes Jahr: «Ich freue mich darauf, wenn wir uns eines Tages wiedersehen, aber bis dahin finde ich Trost in dem Wissen, dass du bei jedem Schritt an meiner Seite bist. Hoffentlich mache ich dich stolz.»