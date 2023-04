Liam Neesons Sohn Micheál Richardson tritt in seine Fussstapfen

Der Nachname seines Vaters mag sich zwar von seinem unterscheiden. Mehr denn je strebt Richardson nun aber dieselbe Profession wie sein berühmter alter Herr an. Bald könnte der Stern des 27-Jährigen endgültig aufgehen - in gewisser Weise tat er dies sogar schon: Im kommenden Mai wird der Film «On Our Way» in ausgewählte US-Kinos und kurz darauf On-Demand kommen, in dem Richardson die Hauptrolle Henry verkörpert. Für diese Darbietung wurde ihm bereits im Juli des vergangenen Jahres der Rising Star Award des Ischia Film Festivals in Italien verliehen.