Liam Payne darf sechs Monate kein Auto fahren

Trauriges Geständnis über Gesundheitszustand

Im Juli sprach der Sänger offen in einem achtminütigen YouTube–Video von seinen psychischen Problemen. Darin erklärt er, dass er in der Vergangenheit in einer schlechten Verfassung war und sich heimlich Hilfe in einer Klinik in Louisiana geholt habe. «Ich musste mir eine Auszeit für mich selbst nehmen, weil ich jemand wurde, den ich nicht mehr wirklich erkannte», sagt Payne.