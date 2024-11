Liam Payne: Diese Stars werden bei seiner Beerdigung erwartet

Laut britischen Medien soll die Beerdigung des verstorbenen Musikers Liam Payne nun am Mittwoch (20. November) in seiner englischen Heimatstadt Wolverhampton stattfinden. Das berichtet unter anderem «The Mirror» und will auch erste Stars in Erfahrung gebracht haben, die an der Zeremonie teilnehmen werden. Demnach werden alle ehemaligen One–Direction–Kollegen von Payne zugegen sein.