Liam Payne: Sein Leichnam wurde der Familie übergeben

Untersuchungen verzögert

Nachdem Payne am 16. Oktober durch einen Sturz vom Balkon im dritten Stock eines Hotels in Buenos Aires ums Leben gekommen war, wurde sein Körper in Argentinien für weitere toxikologische Untersuchungen und Labortests aufbewahrt. Paynes Vater Geoff ist bereits seit dem 18. Oktober in Argentinien. Ursprünglich sei ihm mitgeteilt worden, die Rückführung werde innerhalb von vier bis fünf Tagen stattfinden. Die Untersuchungen sollen den Prozess jedoch verzögert haben.