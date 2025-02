Liam Payne: So viel Alkohol hatte der One-Direction-Star im Blut

Richter lässt schwere Vorwürfe fallen

Im Januar war Paynes Todesursache durch eine Untersuchung in seiner Heimat Grossbritannien offiziell bestätigt worden. Der 31–Jährige starb demnach am 16. Oktober in Argentinien an einem «Polytrauma». Dabei liegen gleich mehrere lebensbedrohliche Verletzungen vor. Er wurde am 20. November in Amersham, in der Nähe von London, beerdigt.