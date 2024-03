Liam Payne turtelt mit seiner Freundin Kate Cassidy in Paris

Mit Cheryl Cole hat er einen Sohn

Liam Payne wurde als Mitglied der Boyband One Direction bekannt. Seit 2017 ist er als Solokünstler tätig. Auch mit seinen Beziehungen sorgte er für Schlagzeilen. Von 2015 bis 2018 war er mit der britischen Sängerin Cheryl Cole (40) liiert. 2017 wurde ihr gemeinsamer Sohn Bear Grey Payne geboren. 2018 kam er mit dem Model Maya Henry zusammen, zwei Jahre später verlobten sich die beiden. Nach einigem Hin und Her löste das Paar die Verlobung im Mai 2022 jedoch endgültig wieder auf. Mit Kate Cassidy sah man ihn erstmals im Oktober 2022, als sie in aufeinander abgestimmten Kostümen eine Halloween–Party besuchten. Das Paar hält seine Beziehung grösstenteils aus der Öffentlichkeit raus, Kate Cassidy teilt gelegentlich ein paar Schnappschüsse. So postete sie zu seinem 30. Geburtstag Ende August eine Hommage an Liam Payne mit mehreren Fotos und einer Liebeserklärung.