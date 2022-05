Liam Payne und Maya Henry haben sich erneut getrennt

On-off-Beziehung

Payne und Henry haben sich im August 2020 verlobt, doch rund zehn Monate später war von einer Trennung die Rede. Im Podcast «Diary of a CEO» räumte der ehemalige One-Direction-Sänger im Juni 2021 mit seinem Beziehungsstatus auf und erklärte, wieder Single zu sein. «Ich war bisher einfach nicht gut darin, Beziehungen zu führen», so der 28-Jährige. Nun müsse er erstmal an sich selbst arbeiten, bevor er sich wieder auf eine Beziehung einlasse.