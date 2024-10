Liam Payne: Vater trauert gemeinsam mit Fans in Buenos Aires

Wie das Magazin «TMZ» berichtet, traf am gestrigen Freitag sein Vater Geoff Payne (66) in Buenos Aires ein, um sich dort mit den zuständigen Strafverfolgungsbehörden zu treffen. Zudem stattete er dem Casa Sur Palermo Hotel einen Besuch ab, vor dem Liam Payne am Mittwoch verstarb.