Liam Payne: Vor seinem Tod erfüllte er unzählige Kinderwünsche

«Er half, Hunderte von Wünschen zu erfüllen, und es war allen klar, wie viel ihm diese Momente bedeuteten», erklärt Dan Assor, Generaldirektor von «Rays of Sunshine», im Gespräch mit BBC Radio WM. «Liam war fast ein Jahrzehnt lang ein engagierter Botschafter für uns.» Die Erinnerungen, die der Verstorbene so erschaffen habe, würden stets in Ehren gehalten: «Seine Grosszügigkeit und die Freude, die er diesen Kindern brachte, haben definitiv einen tiefgreifenden und dauerhaften Einfluss auf ihr Leben hinterlassen.»