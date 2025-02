Liam Paynes Ex-Verlobte Maya Henry bricht ihr Schweigen

Anfang Februar hatte Liam Paynes Freundin Kate Cassidy (25) in einem Interview mit «The Sun» offenbart, dass sie sich nicht erklären könne, warum er an diesem Tag zu den Drogen griff. Vor ihrer eigenen vorgezogenen Abreise aus Argentinien sei Payne in einem «guten mentalen Zustand» gewesen. «Offensichtlich, wenn ich es gewusst hätte, wenn ich in die Zukunft hätte sehen können, hätte ich Argentinien niemals verlassen», stellte die 25–Jährige klar. Zudem sagte sie über ihren verstorbenen Partner: «Von dem Moment an, als ich Liam kennenlernte, glaubte ich wirklich, dass wir Seelenverwandte sind. Er war der bescheidenste, charmanteste, normalste Mensch, den man sich wünschen konnte, und wirklich einer der besten Menschen, die ich je in meinem Leben getroffen habe.»