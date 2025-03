Liam Paynes Freundin Kate Cassidy: «Schwer, seinen Tod zu akzeptieren»

In einem Interview mit «The Sun» gab Cassidy, die mit Payne in Argentinien war und aufgrund ihres Hundes vorzeitig abreiste, im vergangenen Februar an, dass Payne vor ihrer Abreise in einem «guten mentalen Zustand» gewesen sei. «Offensichtlich, wenn ich es gewusst hätte, wenn ich in die Zukunft hätte sehen können, hätte ich Argentinien niemals verlassen.» Ein toxikologischer Bericht vom November hatte ergeben, dass Payne in den 72 Stunden vor seinem Tod «Alkohol, Kokain und verschreibungspflichtige Antidepressiva» im Körper hatte.