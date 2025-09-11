Libero des Lebens: Zum 80. Geburtstag von Franz Beckenbauer

Ein Spiel, das denken kann

Es war, als habe der Fussball plötzlich angefangen, nachzudenken. Geboren 1945 in München, wuchs Beckenbauer im Nachkriegsdeutschland auf – in Giesing, nicht gerade der eleganteste Stadtteil Münchens. Als er 1959 als Jugendspieler erstmals den Trainingsplatz des FC Bayern München betrat, änderte sich alles. Er behandelte den Ball, als wäre er ein Mitspieler, nicht ein zu zähmendes Objekt. Beckenbauer spielte Pässe per Aussenrist und durchquerte die gegnerischen Reihen, als würde er über einen frisch gewienerten Parkettboden schreiten. Der Libero – bis dahin ein Abfangjäger im Hintergrund – wurde unter ihm zum ersten Freidenker auf dem Platz. Nicht nur eine Position, sondern eine Idee: dass man auch aus der Tiefe führen kann, ohne zu brüllen. Dass Eleganz nicht das Gegenteil von Effektivität ist, sondern deren Krönung. Das Ergebnis: Schon in seiner ersten Saison als Profi verhalfen er und Gerd Müller (1945–2021) dem FC Bayern zum Aufstieg in die erste Bundesliga und zum heutigen Status als Weltmarke.