«Licht und Hoffnung»: Schauspielerin Janina Uhse ist schwanger

Janina Uhse: «Sollte man in diese Welt noch ein Kind setzen?»

Doch so schön die Nachricht und so positiv das Foto auch sein mögen, die Gedanken, die Janina Uhse dazu postet, sind nachdenklich. Sie schreibt über Covid und den Ukraine-Krieg und gibt zu: «Wenn ich all die Nachrichten sehe, fühle ich Weltschmerz - und das in einer Zeit, in der meine Hormone eh schon Achterbahn fahren».