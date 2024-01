Lidschatten in Aquamarinblau: Gen Z liebt diesen Retro-Trend

Aquamarin Eyeshadow: Gen Z liebt Y2K

Die Generation Z ist besonders angetan vom Look der späten Neunziger und Nullerjahre. «Blauer Lidschatten erinnert mich immer an die 90er und frühen 2000er», erklärt Chanel–Make–up–Artist Anna Payne in einem Interview mit der britischen Zeitschrift «Elle». Blauer Lidschatten ruft Erinnerungen an Ikonen vergangener Modezeitalter hervor: «Ich denke sofort an Kate Moss und Britney Spears», sagt Payne. Aber auch der frühere Stil von Paris Hilton (42), Christina Aguilera (43) und Rihanna (35) dient als grosse Inspirationsquelle für das blau leuchtende Augen–Make–up.